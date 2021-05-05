華航染疫連環爆 王任賢怒批指揮中心不認社區感染

華航機師染疫案持續擴大，昨(4)日新增華航機師、空服員兩人相繼確診後，北市成功國宅今傳住有染疫華航機師，稍早指揮中心也證實此事，一家3口都已進行隔離治療。防疫學會理事長王任賢接受《中時新聞網》獨家訪問，怒轟華航機師染疫案，最該負責的是衛福部。他痛罵，衛福部負責擬定疫苗優先施打族群，卻將航空業者排第三順位，指揮中心至今也不承認台灣已成社區感染。

王任賢指出，從疫情爆發一年多以來，台灣1000多名確診患者幾乎都是境外移入案例，最高風險絕非第一線的醫護同仁，而是航空業的機組人員。因為這些機組人員天天都得接觸到來自各國不同疫區的族群，疫情能守住關鍵因素就是他們。他說，他絕對認同機組人員僅需3天檢疫時間，但必須做好一定的保護，「如果這些機組人員都打過疫苗，你減到0天都沒有問題，但是你如果沒打疫苗，你加到14天搞不好都有問題」，最重要仍然是這些人有沒有施打疫苗。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，接連指稱中央的防疫政策有漏洞，指揮中心疏忽防疫旅館混居、未進行分艙分流，才會造成此次華航機組人員接連染疫。王任賢對此則持不同看法，他表示，連部立桃園都無法做到分艙分流，更別論一間防疫旅館的諾富特，分艙分流對於防疫來說並不是預防，只是感染爆發的防疫手段。

華航諾富特群聚染疫事件，地方首長與公衛專家質疑指揮中心的政策明顯有問題，行政院長蘇貞昌日前針對此事也做出了回應，他力挺陳時中，表示陳時中是神也沒辦法，並責怪民眾不聽話，不遵守政府所制定的SOP。王任賢忍不住痛罵，這次疫情持續升溫，政府有嚴重的失職，衛福部沒有制定好疫苗的施打順序，指揮中心又以「撥洋蔥」的方式慢慢地匡列感染者，才會導致疫情擴散的如此嚴重，怎麼會是錯怪在老百姓身上呢？

(中時新聞網)