前SBL看板球星之一周士淵，目前是裕隆男籃助教，去（109）年7月遭前妻陳小姐爆料「性需求大」，在14個月婚姻中多次偷吃，甚至把籃球夏令營當約妹場所「睡小球迷的媽媽」；性醜聞傳開後，周士淵和前妻鬧上法庭，他反咬女方動粗和討取贍養費，但前妻對於兩人結束婚姻後，仍在進行訴訟感到無奈。

去年周士淵遭前妻陳小姐指控，他拖延孩子教養費、搞外遇還和球迷媽媽約砲等誇張行徑，還加碼抖出周士淵睡球迷媽媽在球隊是「公開的秘密」，消息曝光後，周士淵則發聲明駁斥，更表示已委託律師提告，聲稱前妻妨礙名譽；性醜聞被揭露，兩人也草草結束14個月婚姻，但此事卻沒有告一段落，雙方互告至今官司還在進行中。

而《鏡週刊》報導指出，周士淵前妻陳小姐坦承目前官司進行中，無法透露太多細節，卻大方吐槽前夫，「每次開庭周士淵說謊的地方，都被法官拆穿，滿蠢的」；另外更提到周士淵反咬她對他對粗，主動向法院申請保護令，此舉讓陳小姐無奈吐出心裡話，「真的很北七」。

陳小姐還說出自己才是受害者，兩人還沒離婚時，真的動粗的是周士淵，某次她抓到周士淵說謊，起爭執當下她被推倒在地，後來她原本想到醫院驗傷，但周士淵怕事情爆出後影響他的籃球生涯立刻跪下認錯，整件事才不了了之。

去年周士淵在性醜聞和黑歷史遭連環爆後，除了發聲明駁斥，表示全權託付律師提出訴訟，也向球迷喊話，「家務事造成社會大眾的關注與討論，也浪費新聞媒體的報導及社會資源，我感到非常抱歉，在此致上最深之歉意」。

(中時新聞網)