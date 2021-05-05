有「小飛俠」之稱的前無綫（TVB）新聞主播林燕玲，去年4月才報喜升格當媽媽，卻爆出金融業老公葉浩文在趁她懷孕時出軌，事後她堅強發聲撇婚變，沒想到在今（5日）迎來43歲生日這天，丈夫又被貼傳單控亂搞男女關係。

據港媒《東網》報導，尖沙嘴街頭貼滿一堆宣傳單，上面有祝福林燕玲43歲生日快樂的標語，但內容卻在指葉浩文亂搞男女關係、偷吃不擦嘴，並稱有人為他打胎，還控他在不正常情況下收取回扣，據悉，該傳單貼滿在葉浩文任職的保險公司樓下，針對此狀況，林燕玲受訪僅回應：「一切已交給律師處理。」

林燕玲去年4月生下一子。（圖／翻攝自林燕玲臉書）

葉浩文被控亂搞男女關係、收回扣，傳單貼滿街頭。（圖／翻攝自東網）

林燕玲和葉浩文2017年結婚，去年迎來兒子報到，卻在年底爆出老公葉浩文偷吃2013年落選港姐周依婷，港媒指兩人從年初開始互動親密，而一對照時間，當時林燕玲正懷有身孕，面對老公不忠的傳聞，林燕玲向媒體表示「我們夫妻倆自己會溝通」。

事隔一個月後，林燕玲在臉書曬出聖誕樹照片，表示期待一家三口迎接第一個聖誕節，開心透露兒子第一次布置聖誕樹，也在IG分享一家三口的溫馨合照，挽回丈夫的好老公、好爸爸形象，最後不忘標記「#我們很好 #多謝關心 #大家都要快樂啊」，強調一家人未受影響。

(中時新聞網)