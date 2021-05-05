名嘴黃暐瀚之母今（5日）遭一名方姓男子駕駛黑色賓士高速撞死，肇事的方姓男子為美髮師，被網友挖出曾任職於中部連鎖髮廊「野人理髮」，對此，野人理髮迅速發出聲明，指出因與方男理念不合，其已在2月離職。
據了解，黃暐瀚之母5日凌晨3時許，行走在台中市南區東興路一段與樹義一巷路口時，遭方姓男子駕駛一輛黑色賓士高速撞上，並一路拖行近50公尺，導致其頭部重創，身體多處骨折，送醫仍傷重不治。
現場目擊者指出，方姓男子在肇事後並未立刻報警，反而走去附近的超商購買啤酒，並蹲坐在路邊啜飲，約莫5分鐘後才報警處理，有意圖掩蓋酒測數據的嫌疑，方姓男子則回應，當時路上很黑，他並未看見該名婦人的身影，事故當下是為了「壓壓驚」，才去超商買酒，同時也否認酒駕一事。
警方指出，獲報後趕往現場，立即向方男施行酒精檢測，酒精濃度顯示為0.4mg/L，已嚴重超過標準範圍，但究竟方男是否在開車前就飲酒，這點還要再行釐清。
黃暐瀚之母遭酒駕撞死一事曝光後，引起大眾關注，不少網友紛紛起底肇事的方姓男子，還有人挖出方男任職於中部一間連鎖髮廊「野人理髮」。
對此，野人理髮迅速發出聲明切割，聲明指出，該當事人確為本公司前員工兼前合作夥伴，今年二月份因理念不同，於當月結束合作關係並離職，其名下店家於今年度二月變更負責人。本公司對於今日發生於臺中市酒駕之意外事件深感遺憾。如有不實指控，本公司將保留法律訴權。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。