名嘴黃暐瀚之母今（5日）遭一名方姓男子駕駛黑色賓士高速撞死，肇事的方姓男子為美髮師，被網友挖出曾任職於中部連鎖髮廊「野人理髮」，對此，野人理髮迅速發出聲明，指出因與方男理念不合，其已在2月離職。

據了解，黃暐瀚之母5日凌晨3時許，行走在台中市南區東興路一段與樹義一巷路口時，遭方姓男子駕駛一輛黑色賓士高速撞上，並一路拖行近50公尺，導致其頭部重創，身體多處骨折，送醫仍傷重不治。

賓士男撞死黃暐瀚母後，在現場狂辯沒燈光太昏暗，接著到附近超商買酒喝，疑閃避酒駕肇事責任。(民眾提供/馮惠宜台中傳真)

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

現場目擊者指出，方姓男子在肇事後並未立刻報警，反而走去附近的超商購買啤酒，並蹲坐在路邊啜飲，約莫5分鐘後才報警處理，有意圖掩蓋酒測數據的嫌疑，方姓男子則回應，當時路上很黑，他並未看見該名婦人的身影，事故當下是為了「壓壓驚」，才去超商買酒，同時也否認酒駕一事。

警方指出，獲報後趕往現場，立即向方男施行酒精檢測，酒精濃度顯示為0.4mg/L，已嚴重超過標準範圍，但究竟方男是否在開車前就飲酒，這點還要再行釐清。

黃暐瀚之母遭酒駕撞死一事曝光後，引起大眾關注，不少網友紛紛起底肇事的方姓男子，還有人挖出方男任職於中部一間連鎖髮廊「野人理髮」。

對此，野人理髮迅速發出聲明切割，聲明指出，該當事人確為本公司前員工兼前合作夥伴，今年二月份因理念不同，於當月結束合作關係並離職，其名下店家於今年度二月變更負責人。本公司對於今日發生於臺中市酒駕之意外事件深感遺憾。如有不實指控，本公司將保留法律訴權。

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(中時新聞網)