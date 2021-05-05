南投台21線50K起至桃米巷口約1.5公里路段，因缺少水溝蓋，常發生車禍，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，5日上午會同交通部公路總局第二區養護工程處劉世桐處長、埔里工務段段長黃陳全、埔里鎮長廖志城、陳宜君議員等到現場會勘，現場決議既有側溝新設水溝加蓋、並加裝路燈，總經費共150萬元。

蔡培慧表示，暨大校長武東星及廖鎮長都向她反映，埔里鎮通往暨南大學之間路段的台21線，路樹繁密，且坡度高低起伏，加上早晚視線昏暗，路經民眾常有跌倒或滑落水溝的狀況發生，建議側溝加蓋，且水溝蓋要與路面同高並劃設警示標線，以確保交通安全。

埔里鎮長廖志城、暨大校長武東星都表示，這條路是埔里、日月潭間的的重要旅遊路段，也是暨大學生通學、打工的主要道路，感謝蔡執行長關心暨大師生的安全，在這麼短的時間內就辦理會勘、確保經費改善陳情路段。

公路總局第二區養護工程處劉世桐處長表示，埔里是國內賞花、旅遊的熱門鄉鎮，周邊又有暨南大學，且根據107到109年度該路段肇事統計，有2起死亡、32人受傷情事，台21線50K到桃米巷口強化路段安全確實有急迫需要，除了加蓋1.5公里長側溝加蓋，也會補助路燈，經費共150萬元，完工後提供駕駛人安全舒適的用路環境。

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(中時 )