媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚在將近中午1點趕到北區殯儀館處理後事。黃暐瀚5日晚間PO文，他說「見到媽媽冰櫃拉開的那一瞬間，我不敢相信，眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人，是我的媽媽。是多快的速度？多大的力道？才會把一個人撞成這樣？」

黃暐瀚5日臉書發文表示，「昨天哥哥回家陪媽媽吃飯的時候，她還說，她想看我大兒子將來成家立業，連小兒子、小女兒的婚禮，她都要參加。怎麼現在，變成這樣？地上的這件紅外套，是爸爸的衣服。前年爸爸罹癌過世之後，媽媽一直很想念爸爸，媽媽穿著這件衣服，一定是想念爸爸了」。

黃暐瀚接著說「不怕了，媽媽，爸爸已經在那邊等你；不痛了，媽媽，哥哥大嫂，我跟淑梅，還有三個孩子，都很愛你。不痛了，媽媽」。

他對今天每一位到殯儀館現場，或打電話、寫簡訊給我慰問的長官、親朋、好友，表達感謝，表示謝謝大家的關心，暐瀚與家人，都收到了。

許多網友和政治人物紛紛留言為黃暐瀚打氣。國民黨立委蔣萬安表示「黃媽媽不痛了」這句話好難過。暐瀚哥，節哀，為您及黃媽媽默禱祈福」。台北市議員鍾沛君「黃媽媽不痛了暐瀚哥和家人也要多保重自己」。民眾黨立委高虹安「黃媽媽不痛了，暐翰哥與家人節哀，保重」。

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母遭賓士男撞亡！ 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

不痛了，媽媽。 冰櫃拉開的那一瞬間，我不敢相信，眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人，是我的媽媽。 是多快的速度？多大的力道？才會把一個人撞成這樣？ 而這個人，是我的媽媽。 媽媽叫陳嬌玲，民國40年生，從小在台中出生... 由黃暐瀚發佈於 2021年5月5日 星期三

(中時新聞網)