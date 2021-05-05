四川成都荷花池中通快遞網點違法遞送160多隻活體貓狗在3日晚間被救出的「寵物盲盒（福袋）」事件，經檢測，除了當場4隻死亡，另有7隻感染動物傳染病毒，2隻疑似感染，完整檢驗結果最快6日出爐，未來會對外公開「領養」。4日晚，承攬運送的中通快遞總公司稱，這批活體是平台電商客戶線上銷售，該公司成都荷花池網點違規攬收，該網點自5月5日起暫停快遞攬收業務，全面自查，並配合相關部門調查。中通快遞四川省管理中心寄遞安全負責人停職檢查，扣除全年績效獎金。

救出寵物的成都愛之家動物救助中心負責人陳運蓮認為，中通快遞稱運送活體動物是偶發事件，但據了解，涉事快遞網點曾長期接受活體動物進行快遞。成都市郵政管理局辦公室值班人員5日表示，該部門4日已介入處置此事，相關細節目前正在調查，會盡快通報結果。

澎湃新聞報導，涉事快遞網點附近商戶表示，此次不是該網點第一次運送貓狗，該快遞網點大概是2020年下半年搬過來的，此前曾見過該網點運輸過貓狗，大多都在晚上進行。

據上游新聞此前報導，5月3日，成都愛之家動物救助中心「義工」在成都市金牛區荷花池中通快遞網點發現被打包的貓狗160餘隻，當時正準備被當作普通貨物發往外地，而中通快遞和託運人在當時沒有出示相關的貓狗檢疫合格證明。運送貓狗的快遞單顯示，運送物品多為混血邊牧、混血藍貓等名貴品種，但盒子內實際多為普通土狗土貓，疑是「寵物盲盒」。

當地警方和農業部門隨後介入。5月4日，這批貓狗被轉移至成都市石板灘寵物城臨時安置，相關部門工作人員到達安置地對貓狗進行檢測檢疫。

澎湃新聞報導，5月5日，成都愛之家動物救助中心基地負責人陳運蓮稱，目前，經過志願醫生的檢測，已經在受檢動物中發現了6隻犬只感染了細小病毒，1隻感染了犬瘟病毒，2隻疑似感染細小病毒，所有患病犬隻均已隔離。

陳運蓮稱，待5月6日檢測結果完全出來，完善相關手續後，將把有病的貓狗送往醫院接受治療，健康的「全部接回愛之家」，後續將公開進行領養。

對此，5月4日晚，中通快遞通報稱，這批活體動物係平台電商客戶線上銷售，中通快遞成都荷花池網點違規攬收。自5月5日起，中通快遞成都荷花池網點暫停快遞攬收業務，全面自查，並配合相關部門調查；同時，中通快遞四川省管理中心寄遞安全負責人停職檢查，扣除其全年績效獎金。

澎湃新聞報導，5月5日上午，在成都市金牛區荷花池中通快遞網點現場，涉事網點內仍有多名快遞員在工作。一名工作人員稱，他們將在派發完現有快遞後停業。

(中時 )