如果要找一首歌，來當台股今年的主題曲，筆者認為最具有代表性的歌就是「三輪車跑得快」，這首童年兒歌，無人不知，無人不曉，幾乎每個大人小孩都會唱，但為什麼跟今天台股有關係呢？其實就是其中最有趣的歌詞，「要五毛，給一塊，你說奇怪不奇怪？」，筆者認為一點都不奇怪，就是當今台股的大重點！

在今年台股中，股價能應聲大漲，或是逆勢抗跌的股票，就是願意配發高股利的公司，而且必須能「要五毛，給一塊」。近期最強的高殖利率概念股，

就是華碩，公司公告配發26元時的殖利率高達7.9%，隔天股價立即漲停鎖死，而且，就算台股這三天震盪1000點，華碩的股價還能逆勢上漲收連四紅，這就是要五毛給一塊的威力。

不僅華碩，近期還有聯發科，在宣布未來四年將連續加發股利16元後，這檔高股價的IC設計股殖利率也能衝上3%以上時，隔天股價也是應聲跳空漲停鎖死，台股市值第二大的股票，聽到股利大增時，股價依然可以往上亮燈漲停，這就是今年的股利威力。

不只是電子股，金融股也是一樣，富邦金日前宣布發放4元股利(3元現金股利加上1元股票股利)的大利多消息後，隔天股價一度大漲超過9%，榮登金融股市值第一，睽違9年首發股票股利，市場立即回饋股價，在台股大跌之際，股價也非常抗跌還創下新高價，這就是要五毛給一塊的威力。

「今年股利將決定一切」，筆者在此專欄已經預告非常多次，只要公司夠懂今年的台股要什麼，願意要五毛給一塊時，台股就會用股價回饋它，華碩、聯發科、富邦金等的實例都在證明這個事實。

接下來最重要的公司，就是台積電，如果台積電能在下周二(5/11)多發股利，那台股的反攻會更強勢，站回萬七絕對是勢在必行。台積電高層深知股價的重要性，重點是，現在的管理層懂不懂今年台股要什麼，能不能跟著唱這首兒歌。如果持平2.5元或低於3元，那可能還要繼續整理，如果單季股利能超過3元，那市場才會正面回饋股價，台積電老大哥帶領台股反攻的機率，就會很高！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)