兩個人想要一起攜手到老，有許多地方需要磨合和包容理解，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，雖然表面上好相處，但一遇到愛情就會瞬間變調，總讓另一半崩潰、無法招架，常常戀愛談著談著就散了。

水瓶座：

水瓶座的人比較自我，也相當重朋友，對他們而言，因為談戀愛而斷了和異性朋友間的聯繫，是相當不可思議的事情，也不會刻意避嫌；加上水瓶座很有自己的想法，即便是戀人也拉不動失控的他們，因為他們總是照著自己心情做事，不喜歡被約束的感覺，這讓另一半相當無所適從，也十分沒有安全感，很容易走向分手一途。

巨蟹座：

巨蟹座愛上一個人時，會不由自主的將所有心力投注在對方身上，一切以對方需求為主，同時，巨蟹座也希望得到對方相應的反饋，如果對方的付出沒有達到巨蟹預設的期望值，他們就會認為對方不愛了、不在乎了，漸漸變得更加情緒化和患得患失，這點常常讓另一半相當頭痛，時間久了，再多的愛也會消磨殆盡。

天蠍座：

天蠍座所需要的是濃烈且偏執的愛，他們希望從另一半身上獲得獨一無二的愛，只因為極度缺乏安全感，矛盾的是，天蠍座相當口是心非，心理越在乎，嘴上對你越狠，在愛情中渾身帶刺，很容易讓人誤解，最終將戀人越推越遠。

(中時新聞網)