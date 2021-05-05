想要為自己營造一些專屬於自己的空間，你會不會覺得有點難？其實，為自己挑選一副還不錯的降噪耳機，就是很容易可以實現的方法之一。如果你想要選擇一款具備主動降噪功能（ANC）的耳機，但又不想花太多錢，倒是可以考慮realme近期推出的Buds Air 2 Neo。

realme Buds Air 2 Neo機身小巧，提供灰色、黑色雙色，搭配訂製R2耳機晶片/ Bluetooth 5.2、10mm Hi-Fi Bass驅動單元，支援25dB 主動降噪，通話上具備ENC 雙麥克風通話降噪。配對可支援GFP(Google快速配對)，配對距離10公尺。續航力的話，耳機單次播放(開啟ANC)最長5小時，關閉ANC則最長7小時，搭配充電盒則最高 28小時，充電10分鐘即可連續播放3小時（盒身採用USB-C連接埠）。內附兩副耳塞（加上原本耳機上的是總共三副），前方指示燈，打開盒子則有配對鍵。

realme buds Air 2 Neo內附配件。（黃慧雯攝）

realme buds Air 2 Neo充電盒搭配USB-C充電孔。（黃慧雯攝）

realme buds Air 2 Neo耳機上有金屬充電接觸點。（黃慧雯攝）

外觀採用鵝卵石設計，耳機設計的曲線也頗柔和，配戴上滿舒適。以本身配戴經驗是滿多耳機都容易覺得略大，久戴不舒適的情況下，realme Buds Air 2 Neo的配戴經驗是滿令人感到欣喜的。

如果配戴時想要僅以手勢控制realme Buds Air 2 Neo，也可以。輕觸兩下可接聽/掛斷電話或是播放/暫停音樂、輕觸三下可切換下一首歌曲、長按單側可拒接電話、長按兩側可切換主動降噪和通透模式（切換的模式可在realme link app設定，可在「降噪、普通、通透」選項中擇二）。音效上也可針對低音增強，或是選擇動感、明亮的音效模式。

realme buds Air 2 Neo搭配realme link app 安卓版的畫面（目前iOS版上無法搭配配對，可連線使用無法調整EQ或是降噪模式）。（黃慧雯攝）

因為搭載R2智慧晶片，支援雙耳雙通道即時傳輸技術和藍牙5.2，在低延遲表現可帶來88ms超低延遲。但實際以遊戲來體驗，還是略能感受到延遲的情況。不過在音樂聆聽上，延遲的情況比較不明顯。是體驗上比較合適用來聽音樂或是打電話的TWS，以1000出頭的價位帶來說，在降噪表現上的體驗令人驚艷。低音也可加強，不過感受上還不是各音符之間還不是很清脆，感覺可以再有加強。

(科技)