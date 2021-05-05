受惠PVC、ABS及PE、EVA等塑化行情價量齊揚，台聚集團首季財報豐收報喜；華夏（1305）、台達化（1309）及亞聚（1308）獲利均展現兩倍以上年增表現。其中，華夏（1305）第一季EPS1.49元暫居領先；台達化EPS 1.42元緊追其後，至於亞聚首季EPS 0.95元，創近十年單季新高。

第一季亞洲有11座輕油裂解廠歲修或異常停車，合計年產能806萬噸，影響乙烯供應減少42萬噸，加上OPEC+成員國1/5開會，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯宣布，自願在2～3月每日額外再減產100萬桶，近期國際原油價格創近11個月新高，支撐石化行情強勢飆漲。

華夏因美國德州冰風暴導致原先供需趨緊的PVC供給愈顯緊繃，第一季營收49.78億元，年增38.6％，淨利8.26億元，年增210％，EPS1.49元。

台達化受惠家電、宅經濟發揮，催化ABS、PS報價屢屢攀高，第一季營收45.36億元，年增53.3％，淨利4.88億元，年成長238％，EPS 1.42元。

亞聚在PE、EVA行情活絡拉抬，亞聚第一季營收18.53億元，年增40.9％，淨利5.55億元，年成長280％，並較去年第四季增加2.2％，創近十年來單季獲利新高，EPS0.95元。

油價、供需走堅拉抬，近期遠東區石化上游原料乙、丙烯現貨報價穩步墊高5～20美元，台塑化、中油收益進補。五大泛用樹脂則因下游追價買盤縮手，PE、PP及EVA報價續跌10～40美元，利差壓縮；僅供需趨緊支撐的PVC、ABS力守高檔持平，PS續揚20美元。

分析師指出，塑化族群歷經首季報價瘋狂飆漲後，第二季報價攀高空間有限，多呈現高檔區間震盪，PVC、ABS、PS、SM及EVA利差相對走堅。

(工商 )