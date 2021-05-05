行政院會今通過首波增設數位發展部等組改草案，行政院政務委員郭耀煌（右）表示，一旦立法院通過修法後，籌備處會立即掛牌，預計數位發展部最快明年第一季能正式掛牌。（林縉明攝）

立法院司法及法制與交通兩委員會今初審通過《數位發展部組織法草案》，數位發展部的執掌列出10大事項，其中包括數位經濟相關產業的輔導、獎勵及管理等，也規定為特別需求得聘用專業人員，不過全案尚未有共識，因此要送交朝野協商。

根據初審通過的草案內容，行政院為促進全國通訊、資訊、資通 安全、網路與傳播等數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設及協助公私部門數位轉型等相關業務，特設「數位發展部」。

其明定數位部執掌範圍包括：國家數位發展政策的規劃、協調、推動、審議與法規的擬訂及執行；通訊傳播與數位資源的整體規劃、推動及管理；數位科技應用與創新發展環境的建構及人才培育；數位經濟相關產業的輔導、獎勵及管理；國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等相關事項的擬訂、指導及監督。

以及政府數位服務、資料治理與開放的策略規劃、協調、推動及資源分配；數位基礎建設的整體規劃、推動及管理，相關工程技術規範、系統及設備審驗法規的訂定；數位發展的國際交流及合作相關事項；政府資訊、資安人才職能基準的規劃、推動及管理；其他有關數位發展事項。

國民黨立委吳怡玎等立委都質疑，數位發展部的功能是在協調溝通各部會，許多具體政策仍是各部會要去執行，那為何要用「部」而不是用「委員會」？政委郭耀煌說，要用「部」還是「委員會」，一開始在規劃時有討論，但如果是用委員會來做，重點在分工協調，但有些分工下去還是做不好，應該要統一事權，而這樣就有執行力的問題，所以才會傾向用「部」的體制來做規劃。

對於數位發展部的次級機關，行政院版為「資通安全署」，而民進黨立委劉世芳、國民黨立委謝衣鳯、台灣民眾黨立法院黨團的修法版本，及民進黨立委管碧玲、時代力量立委陳椒華所提修正動議，都認為應該是設「數位產業署」。然而該條文在立委與官員討論後，仍無法取得共識，因此該條文保留。

根據草案規劃，數位發展部置部長1人，置政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。

(中時 )