通霄警分局中和所員警在苗37線道救援一隻領角鴞，通知農業處人員到場接管安置。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1隻2級保育類動物「領角鴞」，日前深夜被民眾發現受傷躺在通霄鎮坪頂里中油鐵砧山礦廠苗37線道路上，通霄警分局中和所警員魏百夆、謝廷治趕赴現場，將受傷貓頭鷹裝入紙箱帶回所內安置，並通報縣府農業處自然生態保育科人員到所接管處置。

警方表示，1名陳姓鎮民日前向警方報案指稱，在苗37線道路上發現一隻怪鳥，鳥身綣縮，原以為已死亡，經查看後發現鳥兒還會動，但無法飛翔，請求警察協處。

中和所員警獲報後，趕赴現場一下就認出，這隻鳥兒就是在哈利波特電影中，幫哈利波特送信的貓頭鷹─「二級保育類動物領角鴞」，員警見牠無助瑟瑟發抖，原本想要徒手抓起貓頭鷹放入紙箱內，貓頭鷹突然發狂張翅撲向員警作勢攻擊，幸好魏員反應迅速，立即用紙箱擋住，並乘機徒手以環抱方式，將貓頭鷹放入紙箱，帶回所內安置。

經通知縣府農業處自然生態保育科技工徐國楨到所初步檢視，這隻領角鴞的眼角、頭部受傷，疑似遭到車輛撞擊所致，徐員決定將它帶回生態保育協會治療，待其完全康復後將野放，並提醒領角鴞雖然長的很可愛，但是爪子很鋒利，要小心才不會被抓傷。

中和所所長羅錫欽提醒民眾，苗栗縣縣境各地常有保育類動物石虎、穿山甲、領角鴞等保育類動物誤入人類生活區域，若民眾發現受傷保育類動物，可洽各地方政府的農業處、動保處協助或逕向警方報案，切勿自行帶回飼養，以免觸法。

(中時 )