影帝梁家輝因為疫情答應演出，盼香港電影圈繼續同心合力。（龍祥電影提供）

新冠肺炎疫情肆虐重創全球影視娛樂產業，眼見電影市場低迷，影視工作人員生計遭受打擊，香港十大電影公司包括中國星、安樂、英皇影業、東方影業、寰亞、美亞、天下一、邵氏兄弟、太陽娛樂文化、寰宇決定挺身而出聯手合拍以疫情為故事背景的喜劇電影《總是有愛在隔離》，希望為電影基層人員作出支援，而藝人們也一呼百應，演出陣容空前豪華，包括古天樂、曾志偉、梁家輝、吳鎮宇、林家棟、薛凱琪、許冠文、張繼聰、張智霖、成龍、袁富華、周秀娜、姜皓文、劉心悠等等齊聚一堂，為演藝圈出一分力希望人人有工開。

63歲影帝梁家輝在片中一場假裝檢疫人員靠近周秀娜，要幫她喉嚨檢測遭她狂賞巴掌的戲，周秀娜表示一收到劇本知道要狂摑梁家輝很緊張，「打了兩三下之後，家輝哥要我當武打片用力打他，看到他的臉又紅又腫，不停冰敷還一邊對我說『你放心打拉，我沒問題』，真的覺得他好敬業」。梁家輝表示，這次為了疫情答應演出，除了與一班台前幕後舊手足共聚一堂，也認識了很多新人，非常難得，他說：「大家都好齊心，希望之後就算不是因為疫情，香港電影圈也可以繼續同心合力！」

《總是有愛在隔離》電影預告日前公開，導演谷德昭不使用嚴肅的風格也不打悲情牌，而是用香港最讓人津津樂道的「港式喜劇」來呈現給觀眾們，讓在後疫情時代裡，給生活苦悶的人們帶來一絲歡樂，在現實生活需遵守防疫規範的情況下，電影以最貼近大眾感受的「隔離」作為主軸，以人性出發加上一點詼諧的黑色幽默，陪同大家在疫情中「苦中作樂」。電影5月28日在台上映。

(中時 )