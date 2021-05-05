藍籌30指數成分股新增亞泥及矽力-KY二檔個股 19:002021/05/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「台灣指數公司藍籌30指數」2021年成分股定期審核結果，成分股納入亞泥（1102）、矽力-KY（6415）二檔，並刪除鴻準（2354）、台塑化（6505）二檔。 指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自5月5日交易結束後生效，亦即自5月6日起生效。 工業精英30指數成分股新增豐興等6檔個股 台股萬七關卡拉鋸 尾盤震盪翻黑下跌90點 (工商 ) #亞泥 #矽力-KY #台塑化 #鴻準 #藍籌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台聚集團Q1獲利年增兩倍報喜 華夏EPS 1.49元暫居領先 18:502021/05/05 財經 母親節台南孝親遊 白日賞花夜賞螢各遊樂景點推優惠 15:182021/05/05 生活 台股盤中跌逾180點 開盤半小時爆近2千億大量 09:462021/05/04 財經 當沖熱爆殺台股 04:102021/05/05 財經要聞 郭彥均吼到燒聲 誇江宏傑自律怪物 04:102021/05/05 娛樂新聞 電子菁英30報酬指數納入興勤等4檔個股 19:002021/05/05 財經 環球晶徐秀蘭：矽晶圓成長到2023年 04:102021/05/05 財經要聞 《集中市場》外資不賣了 台股大浪中有撐 15:242021/05/04 財經 《金融股》北富銀主辦TPK-KY聯貸1億美元 15:402021/05/05 財經 《盤後解析》電子失血續弱 傳產撐不住萬七 14:502021/05/05 財經 《光電股》光磊最大股東日亞化 發表Mini-LED背光產品 10:522021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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