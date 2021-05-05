台灣指數公司公布「台灣指數公司藍籌30指數」2021年成分股定期審核結果，成分股納入亞泥（1102）、矽力-KY（6415）二檔，並刪除鴻準（2354）、台塑化（6505）二檔。

指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自5月5日交易結束後生效，亦即自5月6日起生效。

(工商 )