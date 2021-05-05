電子菁英30報酬指數納入興勤等4檔個股 19:002021/05/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司5日公布「台灣指數公司電子菁英30報酬指數」2021年成分股定期審核結果，成分股納入興勤（2428）、新日興（3376）、玉晶光（3406）、健策（3653）等4檔，並刪除川湖（2059）、中華電（2412）、創見（2451）、牧德（3563）等4檔。 指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自5月5日交易結束後生效，亦即自5月6起生效。 報稅兩新制 基本生活費提高與新增手機報稅 母親節台南孝親遊 白日賞花夜賞螢各遊樂景點推優惠 (工商 ) #健策 #玉晶光 #興勤 #牧德 #中華電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》鋼鐵航運出擊 再戰萬七 11:262021/05/05 財經 當沖熱爆殺台股 04:102021/05/05 財經要聞 《半導體》美商務部喊話 台積電：首要支援車用產能 11:422021/05/05 財經 雨水撲滿奏效 台南校園農場免休耕 04:102021/05/05 地方新聞 MSCI半年度調整將登場 台股五強拚入列成分股 09:122021/05/05 財經 《盤後解析》電子失血續弱 傳產撐不住萬七 14:502021/05/05 財經 《鋼鐵股》豐興Q2獲利維穩 投資中鋼、東鋼添利 12:502021/05/05 財經 台股萬七關卡拉鋸 尾盤震盪翻黑下跌90點 13:422021/05/05 財經 台指期爆量 長榮殺至跌停 04:102021/05/05 財經要聞 大陸不肖培訓班 傳授作弊設備使用技巧 1人2萬8人幣 16:322021/05/05 兩岸 寧德時代9高管 登富比士富豪榜 04:102021/05/05 話題觀察 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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