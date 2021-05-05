台灣指數公司5日公布「台灣指數公司電子菁英30報酬指數」2021年成分股定期審核結果，成分股納入興勤（2428）、新日興（3376）、玉晶光（3406）、健策（3653）等4檔，並刪除川湖（2059）、中華電（2412）、創見（2451）、牧德（3563）等4檔。

指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自5月5日交易結束後生效，亦即自5月6起生效。

(工商 )