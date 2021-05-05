另類疫情受惠股？新巨不僅是伺服器電源供應器業者，也是全台灣最大微動開關供應商，在疫情帶動家電需求下，總經理高銘傳表示，微動開關第二季需求持續上升，市場對伺服器的需求也穩定成長，可望帶動第二季營運略優於首季，並比去同期增加，下半年表現則視零組件缺料而定。

目前新巨約有55％營收來自於電源，45％來自於微動開關，微動開關應用範圍遍及滑鼠、各種大小家電、給皂機、汽車中控鎖、汽車安全氣囊、安全監控鏡頭等，隨著疫情肆虐讓許多歐美消費者直到現在都還待在家裡上班，持續拉抬包括咖啡機、掃地機器人等家電產品的需求，電競與遊戲需求也節節升高，身為全台最大微動開關供應商的新巨，已經明顯受惠。

高銘傳表示，今年以來微動開關需求佳，第二季車用、家電、清潔用品對微動開關的需求持續上升，加上新巨微動開關零組件的自製率高，相較之下比較不受零組件缺貨的影響，而在目前當紅的車用市場上，Tier 1、Tier 2與後裝市場都是微巨開關的客戶，目前車用占比約在10％，目前新巨在台灣、東莞的微動開關產能約各占五成。

雖然現在車用微動開關的交貨尚稱順暢，高銘傳也指出，比較大的變數還是在車廠缺料的狀態下，是否會延後供應鏈交期仍待觀察。

而在電源供應器方面，新巨電源供應器主要耕耘伺服器業者，如IBM、惠普等，還有長期合作的工業電腦客戶，高銘傳表示，近年來也將電源供應器客戶延伸至網路安全業者用伺服器電源與資料中心用電源，以及網通產品用電源等，COVID-19疫情尚未獲得控制，在家上班、遠距教學仍是大部分人的日常，伺服器需求穩定，是新巨電源供應器穩健成長的主因。

不過，零組件缺料同樣困擾新巨，IC、風扇常常處於缺料狀況，高銘傳表示，雖然面臨缺料困擾，第二季營運可望比第一季略佳，也比去年同期成長，下半年表現還要看料況而定，今年全年業績仍有機會優於去年。

(工商 )