朋億2021年第一季合併營收達7.86億元，由於第一季向為傳統出貨淡季，加上配合兩岸居家檢疫防疫政策使得工作天數減少影響短期營收認列表現，加上3月底完成取得銳澤實業51.31％股權，在會計處理認列變更為合併法，而一次性認列再衡量投資損失共1,379萬元，影響每股稅後盈餘0.4元，致使2021年第一季稅後淨利0.65億元、每股稅後盈餘1.91元。

朋億表示，公司持續深化內部垂直水平整合效益，並戮力擴大兩岸接單動能，第一季中國、台灣地區營收比重分別為60％、35％，且隨著半導體供應鏈產能供需吃緊加劇，加上中國十四五計畫深化發展半導體產業自主政策明確，並持續加快建設5G、AI、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施等，持續創造良好業務接單環境。

此外，受惠第一季業務出貨組合調整，帶動第一季整體毛利率達22％，較去年同期18％增加，在營業費用上，因去年同期有中國政府補貼租金、五險一金等補助，且為擴大營運規模並陸續增聘新員工，使得第一季營業利益率為10％。

展望2021年第二季，朋億持審慎樂觀看法。看好全球半導體市場需求仍持續高漲，國際知名半導體大廠皆紛紛加大今年資本支出計畫，再加上中國政府持續加大推動半導體產業自主化趨勢明確，?公司營造良好成長條件，且看好併入銳澤實業展開雙方策略合作、資源整合效益發酵，完善朋億於氣體設備供應服務整合，有助於進一步帶動朋億擴大兩岸半導體、光電產業等接單利基，分散客戶市場集中度的風險。

朋億亦將持續優化在手訂單結構，隨著目前整體在手訂單隨著半導體、光電產業等主要客戶拉貨需求提升，加上台灣地區綠能環保業務的油氣回收處理設備訂單挹注，將帶動朋億營運表現更上層樓。

(工商 )