二極體廠德微科技（3675）於公告2021年第一季合併營收4.49億元較同期年成長17％，稅前淨利與稅後淨利均較同期年成長100％以上，每股稅後盈餘為1.02元，優於2020年同期的0.51元。

德微表示，公司第一季財報出爐，開出自成立以來獲利以倍數成長的成績單，代表公司已正式鳴槍舉報進入另外一個新的營運啟程。第一季營業毛利突破30％，主要是因來自汽車電子與消費性產品之月平均出貨量較去年月出貨量分別成長100％與37％等產品組合營收成長、推升毛利貢獻。

至於營業利益率突破10％以上，獲利以倍數成長，主要是公司在去年底進行工廠整併至桃園基地後，省下房租之外，人力做有效率之分配，使營運效能提升。

德微指出，公司第二季與下半年之成長動能，接續2020年著手規劃透過生產製程產線全面自動化、晶圓創新研發與建構品質優化升級系統等方式，提升公司產能與優化產品組合帶來之效應，公司繼續朝著營業毛利率達到40％以上目標邁進。

(工商 )