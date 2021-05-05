（黑松今年第一季合併營收22.15億元，年增13.63％；歸屬於母公司稅後淨利1.33億元，年增22.40％。圖為黑松董事長張斌堂。圖／劉馥瑜）

黑松（1234）5日公布第一季合併財報，合併營收22.15億元，年增13.63％；歸屬於母公司稅後淨利1.33億元，年增22.40％；每股稅後盈餘為0.33元，也高於去年的0.27元。黑松表示，主要是去年首季受疫情影響及春節落點差異，基期相對較低，加上今年首季金酒銷售成長約二成所致。

黑松去年第一季受疫情影響，飲料跟酒品銷售都呈衰退，加上去年農曆春節落在1月，部分訂單提前在前一年的12月發酵，以致去年首季合併營收年減約9％；另，去年首季認列微風廣場虧損820多萬，歸屬於母公司稅後淨利1.09億元，年減34％。

不過，今年在疫情回穩下，加上農曆春節落在2月，黑松指出，今年第一季飲料事業（包括自有品牌＋立頓代工代銷）營收持平略增，酒品事業營收年增逾二成，即使相較於2019年同期（排除疫情因素）也正成長約6％，其中主要是金酒帶動成長，另外新增譽加集團葡萄酒代理，也使得葡萄酒業績將近倍增。

此外，轉投資微風廣場今年虧損比去年首季收斂，也是其中一項因素。從合併報表來看，黑松今年首季採用權益法認列微風廣場虧損約474萬元，對比去年同期認列虧損820多萬元，已有收斂，不過，與2019年首季認列微風廣場收益約4,200多萬，還有一段落差。

展望第二季，隨著天氣逐漸轉熱，可望帶動飲料銷售，黑松今年新品計畫也持續推進，包括3月中推出焦糖韋恩咖啡，4月中甫推出黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒，預計6月中旬黑松C&C還將再推出聯名商品搶市。

(工商 )