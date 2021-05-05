日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，全境重症患者1114人創歷史新高。由於目前針對4都府縣發布的「緊急事態宣言」將於11日屆滿，日本政府正朝延長方向進行協調。

日本政府4月23日決定，從4月25日到5月11日，針對疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣三度發布「緊急事態宣言」。

日本電視台、TBS電視台及日本放送協會（NHK）報導，多名日本政府官員及執政黨幹部表示，日本政府正朝延長「緊急事態宣言」方向進行協調，預料7日將做最後決定。

日本政府高層官員說，新增確診病例沒有減少，在這種情況下要解除宣言有困難。目前已知日本政府在檢討延長兩週左右時間等方案。

首相菅義偉下午跟負責防疫的經濟再生擔當大臣西村康稔，以及厚生勞動大臣田村憲久等人會談約一小時。

菅義偉會後受訪時說，跟相關部會首長分析疫情，並商議因應對策；有關「緊急事態宣言」及「防止蔓延等重點措施」的處理方式，待聽取專家意見後，希望能在本週做出判斷。

談到如何分析在黃金週採取短期集中對策的效果，菅義偉說，當初主要目標之一就是要減少人潮移動，「無疑人潮正持續減少，我想可能已開始展現成效」。

日本政府厚生勞動省表示，全境重症患者數較昨天增加31人，總數達1114人創歷史新高，也是連續5天累計逾千人。

大阪府今天通報新增668起確診病例，另新增25起死亡病例。大阪府至今累計病例數8萬5903例，包括1577起死亡病例。

東京都今天通報新增621起確診病例，較上週三減少304例，但重症患者數較昨天增加4人，總數69人，重症患者呈現增加趨勢。東京都至今累計病例數14萬2943 例。

兵庫縣今天通報新增331起確診病例，至今累計病例數3萬3591例。

北海道政府今天舉行防疫對策本部會議，決定籲請中央政府實施「防止蔓延等重點措施」，目前預想實施地區為札幌市。

北海道疫情從4月中旬開始在札幌市等地復燃，北海道政府已從4月27日起籲請札幌市內餐飲店等地提前打烊。不過，疫情復燃難遏，5月2日北海道單日新增326例確診創新高，其中246例都集中在札幌市。

(中央社)