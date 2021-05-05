台灣疫情再起，金門也跟著拉警報。全島最大的民俗慶典「農曆412迎城隍」是否延期、縮小規模或取消，將於5月14日敲定。浯島城隍廟管理委員會強調，目前已朝不鼓勵台灣信眾來金的方向進行，縣府也密切注意疫情未來最新發展。
針對台灣疫情升溫，縣府緊急邀請浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸等人溝通協調，評估包括延期、縮小舉辦規模或取消等3個選項，敲定5月14日做出最後決定。
楊鎮浯縣長要求縣衛生局持續監視疫情發展情形，一旦管委會決定舉辦，立即協助訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關工作。
浯島城隍廟管委會總幹事張克全表示，目前已經朝不鼓勵台灣信士、香客來金的方向進行中，未來也會配合中央流行疫情指揮中心規定辦理。金城鎮長李誠智也說明，部分相關觀光活動已經辦理，依中央流行疫情指揮中心規定，均採實名制登記並全程戴口罩。
今天出席者還有縣府秘書長陳朝金、縣衛生局長李錫鑫、民政處長蔡西湖和觀光處長丁健剛等人。
(中時 )
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