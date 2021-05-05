再度槓上金管會！街口支付董事長胡亦嘉又爆氣，今日再度在臉書直接譙F開頭髒話，表示金管會之前叫他把品牌名字改掉，他也配合了，還是被濫權亂罰，直言在金管會撤銷裁罰前沒什麼好再說的了，更罕見以「F」開頭髒話狠譙金管會。

胡亦嘉打造國內最大支付平台「街口支付」，卻屢遭金管會開罰，認為他凌駕董事會職權、架空董事會監督功能，而街口支付辦理資金貸與有內控缺失，因此重罰街口支付180萬元，同時停止胡亦嘉職務1年，讓胡亦嘉相當不以為然。

至於胡亦嘉所說「金管會之前叫他把品牌名字改掉，他也配合了」，是街口之前一度更名為「街口＋」，拿掉「支付」二字，但今日App更新版本又改回「街口支付」。

胡亦嘉之前也曾開砲，表示金管會對LINE Pay跟街口似乎兩套標準，日前LINE Bank開業首日就大當機，系統明顯不穩，胡亦嘉也說「技術好的公司，被你濫權亂罰，技術差的外國公司，拼命護航，如果網銀就是Fintech，那該再多看看世界了」，暗諷LINE根本技術層次太低，還說「路遙知馬力、日久見人心」。

胡亦嘉今天再發文摃金管會，在臉書貼文：「之前居然叫我把品牌名字改掉，也配合了，還不是濫權亂罰。每次配合最後有什麼好下場嗎？」「So F you FSC, my name is 街口支付 and I’m getting it back forever. 在你撤銷裁罰前沒什麼好再說的了」

(中時 )