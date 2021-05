再度槓上金管會!街口支付董事長胡亦嘉又爆氣,今日再度在臉書直接譙F開頭髒話,表示金管會之前叫他把品牌名字改掉,他也配合了,還是被濫權亂罰,直言在金管會撤銷裁罰前沒什麼好再說的了,更罕見以「F」開頭髒話狠譙金管會。

胡亦嘉打造國內最大支付平台「街口支付」,卻屢遭金管會開罰,認為他凌駕董事會職權、架空董事會監督功能,而街口支付辦理資金貸與有內控缺失,因此重罰街口支付180萬元,同時停止胡亦嘉職務1年,讓胡亦嘉相當不以為然。

至於胡亦嘉所說「金管會之前叫他把品牌名字改掉,他也配合了」,是街口之前一度更名為「街口+」,拿掉「支付」二字,但今日App更新版本又改回「街口支付」。

胡亦嘉之前也曾開砲,表示金管會對LINE Pay跟街口似乎兩套標準,日前LINE Bank開業首日就大當機,系統明顯不穩,胡亦嘉也說「技術好的公司,被你濫權亂罰,技術差的外國公司,拼命護航,如果網銀就是Fintech,那該再多看看世界了」,暗諷LINE根本技術層次太低,還說「路遙知馬力、日久見人心」。

胡亦嘉今天再發文摃金管會,在臉書貼文:「之前居然叫我把品牌名字改掉,也配合了,還不是濫權亂罰。每次配合最後有什麼好下場嗎?」「So F you FSC, my name is 街口支付 and I’m getting it back forever. 在你撤銷裁罰前沒什麼好再說的了」

(中時 )