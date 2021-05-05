五月的第二個星期天是母親節，不少人已提早計畫來慶祝這充滿感恩的日子，近日一位單親爸爸特地分享，女兒在節日前製作了一張手繪卡片給他，直呼「莫名的感動。」真摯的文字內容更讓不少人瞬間眼眶泛紅。
在母親節前夕，原PO在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張女兒送給他的「母親節卡片」，只見卡片上除了有女兒親手寫的字外，還畫上父女兩人的身影。對此，原PO激動表示，「有沒有單親爸爸...看到這張，莫名的感動！」
原PO女兒在卡片上寫道，「親愛的爸爸：父親節快樂，爸爸謝謝您每天載我們去上學，謝謝您幫我們煮好多好好吃的飯。謝謝您陪我玩玩具，祝你平平安安。」女兒更在父女兩人的圖像中間，畫上了一顆大大的愛心，藉此表達對父親的感恩之心。
隨著卡片內容曝光，許多已為人父母的網友坦言，「感動到想哭！」紛紛表示，「不只感動，眼框都紅了，到現在，我還是珍藏著，一切放心中」、「看到這張都值得了」、「完全可以體會」、「所以不只為母則強，其實很多男士，也是為孩子成長而努力呢」、「辛苦你了」。
(中時新聞網)
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