美國財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）呼籲富人繳納應得的稅款，並通過改善稅收合規性和審計來縮小稅收差距。

葉倫週二表示：「看到估計值表明我們正在徵收的現行稅中的稅收與我們應該徵收的稅之間的差距（如果每個人都在繳納應繳稅款）之間的差距在十年內超過7兆美元，這真是令人震驚和沮喪。」、「我們正在努力採取有意義的步驟來縮小差距。」

前美國財政部長拉里·桑默斯（Larry Summers）和經濟學家娜塔莎·薩林（Natasha Sarin）在2019年發表的一篇論文顯示，2020年至2029年之間累積的稅收差距估計將達到7.5兆美元。研究發現，國稅局可以在未來十年內將稅收差距縮小15％左右，並通過針對高層人群的更多審計來產生超過1兆美元的額外收入。

最近，美國國稅局（IRS）局長查爾斯·雷蒂格（Charles Rettig）貼上了一個更大的價格標籤，稱稅收差距「可能接近並且每年可能超過1兆美元，」雷蒂格補充說。

拜登在他的《美國家庭援助計劃》中，向國稅局分配了800億美元用於執行，目的是通過最大程度地減少稅收差距，在10年內增加7000億美元的收入。葉倫說，增加收入的基礎是為公司和富人提高稅收，以使他們「貢獻自己的公平的額度」。

拜登要求國稅局提供資金的呼籲，是在該機構多年預算和裁員之後提出的。自2010年以來，美國國稅局失去了21000名員工，考慮到通貨膨脹，其預算下降了約20％。同期，審核人員下降了三分之一，以至於2019年個人審核率是20年來最低的。

(中時新聞網)