蔡政府列在6大核心戰略產業之中資安產業，國發會主委龔明鑫今表示，為推動強化新興領域防護、打造高階實戰場域等目標，經過政府加碼補助後，預估2025年後產值從原本設定的780億元，可望上修到上看800億元。

龔明鑫今出面說明台灣資安產業總體概況，龔明鑫表示，台灣去年資安總產值為552億元，廠商家數約340家，從業人員約9,000人，產業發展均衡，產值也逐年成長，自2017年起，每年成長幅度在11％至12％間，即便去年受疫情影響，全球成長率下降，但台灣的成長率仍有11.9％，高於全球的2.8％。

龔明鑫提到，資安產業是非常戰略性的產業，目前推動目標與策略包含強化新興領域防護、打造高階實戰場域。高階實戰場域的部分，由行政院資安處進行國防國安所需前瞻資安研究，針對國際駭客、大陸等境外敵對勢力可能攻擊台灣的方法，進行防衛性演練的設計與研究，並進行攻防演練。

國發會統計，政府投入經費補助至今，已培訓資安人才達2591人次、扶植新創公司累計25家、增修9項物聯網產業資安標準、資安產值達552億；其中網路攝影機資安已納入國家標準，供警察局、中科院等機關採購導入。

龔明鑫說，台灣資安產業產值原本設定2025年目標780億元，經過政府加碼補助後，初步盤點，產值將可上修至800億元。

(中時 )