世衛組織免疫戰略諮詢專家組研究了生產國藥疫苗的北京生物製品研究所的三期疫苗臨床試驗，前兩期試驗是在中國進行的小規模研究，第三期試驗是在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及和約旦進行的大規模研究。這項研究總共評估了2.8萬人，但只有約400名60歲以上老人。

根據世衛專家組4月29日發布的評估報告顯示，對於18歲-59歲成年人接種國藥兩劑疫苗，他們對其有效性有「信心程度為高」，對「發生嚴重不良事件的低風險」有「信心程度為中」。

當60歲以上的老年人接種國藥疫苗時，信心水平下降了。報告認為問題並不在於疫苗本身，而是在與臨床試驗數據不足，無法給出統計上可靠的評估。

另外，報告中顯示，對18至59歲人群的保護效力達78.1％，預防住院效力78.7％；但在60歲以上人群、重症病患、合併症患者（comorbidities），則被列為「不可估計」。

在安全性方面，報告指臨床試驗數據沒有發現安全隱憂，而中國當局提供的數據顯示，截至去年12月30日，中國590萬人接種後，報告了1453例不良反應事件，未有死亡案例。

該專家組對成年人接種科興疫苗的評估結果也類似。對接種兩劑疫苗的有效性有「信心程度為高」，對「發生嚴重不良事件的低風險」有「信心程度為中」。

在老年人和高危病人接種科興疫苗時，其自信心相較國藥疫苗有提升，對其有效性均是「信心程度中」，對其「接種後發生不良事件風險較低」均是「信心程度為低」。分析認為這是評估時有了更可靠的數據。

此次評估是來自包括巴西、土耳其和印尼的臨床試驗，科興整體有效率在51％-84％之間。

(中時 )