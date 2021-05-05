景氣復甦、歐美疫苗施打助力航運需求，台塑化（6505）航空燃油受惠大陸、美國，內陸運輸的需求拉升，煉油價差持穩回溫，達每桶5美元，汽、柴油每桶煉油價差也有9、7美元水準。在煉油事業持穩復甦、石化收益豐收入帳，股價強勢攀揚表態，漲幅居台塑四寶領先。

台塑化認為，美國擬更多州放鬆封鎖措施，歐盟則計劃向接種疫苗的遊客開放，後續汽油需求有望增溫，煉油事業持穩推進；惟印度疫情疑慮干擾，原油價格恐不易突破70美元，推估短線維持65-70美元區間震盪。

預期美歐兩地需求可望回升影響，抵銷印度疫情衝擊，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨5月4日收盤上漲1.9％，成為每桶65.69美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也上漲2％，每桶達68.88美元。

台塑化煉油廠4月因年度定檢，維持日煉量40.7萬桶(滿載為53萬桶)運轉，5月及6月則視需求情況，彈性調整產能利用率；輕裂廠6月有OL#1定檢，預計第二季運轉率94％。

台塑化指出，因第一季原油價格明顯攀揚，第二季漲幅空間應比首季趨緩，油品事業收益仍有賴成品油需求、煉油價差提振貢獻。目前汽柴油、航空燃油價差持穩改善，平均每桶煉油價差約達7~8美元水準，加上加油站內銷油品穩健貢獻，營運走堅推進。

輕油裂解廠方面，第二季進入亞洲輕裂廠定檢期，供給將略為吃緊，而下游需求仍持穩，石化上游原料乙、丙烯價格維持千美元水準，收益動能穩健豐收。

(工商 )