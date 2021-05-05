台船（2208）5日董事會通過由現任台船副總經理兼台船防蝕公司董事長魏正賜升任總經理，魏正賜在高中一年級就進入台船，從學徒做起，邊念書邊工作，苦讀苦學，高雄海專輪機工程系畢業（目前的高雄海洋科技大學），在台船擁有48年完整資歷，公司董事長鄭文隆誇讚他是總經理最佳人選。

魏正賜於62年進入台船工作，具備機械及輪機工程專業背景，從基層做起，歷任技術師、工程師、工場主任、副廠長、廠長，副總經理職務，目前督導台船業務部門，工作歷練非常完整，熟悉各種現場技術。

台船指出，在過去造艦期間，魏正賜參與過光六計劃-飛彈快艇、禎祥計畫-油彈補給艦建造等造艦專案，且為重要負責人，值此軍艦營收占比60％以上，可以發揮其專長，掌握進度。

近來魏正賜全力投入現場，日前海軍鴻運計畫兩棲船塢運輸艦玉山艦下水、海巡署4,000噸嘉義級巡防艦首艦嘉義艦能如期交艦完成，魏總經理功不可沒。

台船今年前三個月已呈現財務轉正狀態，公司方面表示，相信魏正賜擔任總經理後，一定可以和鄭董事長合作，使台船的轉型成功。

(工商 )