仍有企業在人力銀行刊登大陸相關職缺。（翻攝自104人力銀行／林良齊台北傳真）

行政院上月舉行「研商防制人才挖角會議」，指示包括「在台登記有案之企業」、「在大陸地區登記有案之企業」不可刊登赴陸就業廣告；例外可刊登工作地為大陸地區職缺廣告者，以「經投審會許可之台商大陸公司、有實際營業行為」者為限，如果涉及「積體電路」、「半導體」或「IC」等關鍵字，將加重處罰，包括官網上也不能刊登，最重可處50萬元。

勞動部今天邀集地方政府、經濟部投審會、工業局、104、1111、YES 123、518、linkedin等各就業服務機構說明會，說明兩岸人民關係條例34條廣告禁止、35條仲介禁止。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，受到兩岸情勢改變，過去僅認定陸資企業在台招募涉及違法，近來傳出有陸資假台資之名為陸資招募人才，因此行政院跨部會會議討論此事，其中，在今天說明會中人力銀行業者表示願意遵守法規，但詢問如果透過人力銀行廣告是不就等於提供仲介服務，會中確認廣告為資訊揭露，若未涉及居間媒合可直接與事業單位聯繫就未涉及仲介。

施貞仰提及，會中也確定可以刊登港澳地區職缺、但不行刊登大陸相關職缺；而在官網刊登職缺可使不特定人瀏覽，因此屬廣告行為。

施貞仰指出，如違反兩岸人民關係條例34條廣告禁止可處10萬至50萬、35條仲介禁止則處5萬至500萬元，未來會訂定裁量基準，針對違規次數、有無涉及如半導體、積體電路、IC設計等關鍵字將會加重處份。

至於何時可以開罰？「法律沒有空窗期」，施貞仰強調，只要有具體事證、要件符合就可以開罰，但她提及，政府沒有限制人民選擇職業的自由，也沒有禁止民眾去大陸工作，但還是要把好的人才留在台灣，也呼籲事業單位共同營造好的環境讓人才留在台灣。

(中時 )