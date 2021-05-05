由於鋼鐵等原物料嚴重短缺，國際鋼價隨之飆升，然美銀、高盛日前示警鋼價的漲勢已觸及歷史高位，要投資人居高思危，不過瑞信分析師伍德沃斯（Curt Woodworth）仍看好原物料概念股美國鋼鐵公司（United States Steel）和美國礦商克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs），並將股票評級上調至「買進」。

《Barron’s》報導，伍德沃斯將克里夫斯自然資源的目標價從每股21美元上修至24美元，美國鋼鐵公司目標價從15美元上修到35美元；他解釋「過去1個月，全球鋼市熱絡持續熱絡，北美、歐洲和大陸等主要地區的扁鋼價格均創新高，隨著需求激增，全球供應嚴重短缺」。

美國鋼鐵和克里夫斯自然資源於週二雙雙上漲，美國鋼鐵上漲7.90%，終場收在26.63美元；克里夫斯自然資源上漲11.81%，收在20.36美元。

伍德沃斯表示「鋼鐵明顯處於超級循環週期」，意即原物料商品價格至低點制高點，再從高峰回落至低點的時間非常久，長達數十年之久，甚至更久。

值得一提的是，美銀分析師Timna Tanners曾根據本世紀以來所發生過的4次鋼價飆漲紀錄，指出如今鋼價漲勢已近高峰，提醒投資人要小心；高盛分析師Emily Chieng也在報告中提到，鋼價處於「上漲週期」中的後期階段，意味著鋼價的上漲空間很有限。

(中時新聞網)