台觀今晚舉辦畢業成果展，應屆畢業生扮演總鋪師準備10道美味佳餚。（羅亦晽攝）

台觀今年預計有107位畢業生，剩下的120位在校學生，教育部將規畫在6月份處理相關安置事宜。（羅亦晽攝）

花蓮台灣觀光學院3年前轉型為以廚藝管理系、觀光餐旅系為主的「廚藝專精學校」，因財務長期惡化，董事會2月決議停辦，停辦計畫上月送到教育部審議，預計6月核定，台觀趕在學校運作畫上句點前舉辦餐飲成果展，儘管現場展示許多學生以精湛廚藝製成的佳餚，由於是最後一屆的畢業成果展，現場籠罩著不捨的氛圍。

台觀今年大四、五專應屆畢業生約107位，今晚舉辦畢業成果展，應屆畢業生扮演總鋪師準備10道美味佳餚，包含生魚片、烤鴨、燉湯、鳳梨蝦球、滷豬蹄、油飯等，並上台向座位上的每位師長介紹菜色的設計，最後由實習中的學弟妹協助上菜。

由於這次是台觀最後一次舉辦畢業成果展，每個畢業生從白天準備到傍晚，為的就是替學校留下美好的印象。一名韓姓大四畢業生表示，自己是台觀的末代學生，儘管之後無法再回到母校、沒有辦法見到學弟妹，但還是不想留下遺憾，因此這次可說是完全拚了命地在準備，盼能替台觀畫下完美的「Happy Ending」。

在台觀廚藝管理系服務4年的老師蔡坤城仍替學生感到可惜，他說，台觀近年培育許多廚藝人才，如果學校停辦，在花蓮「應該是不可能」找到專業的學校學習烹飪，且台觀環境設備完善，如果還有機會，希望校方未來能開放給日後被安置到他校的專班學生使用。

至於另外120位在校學生，代理校長王燕軍表示，教育部規畫在6月份處理安置學生的問題，因此目前無法給予比較詳細的說明，教育部目前仍正針對學生需求、接納學校及資源師資等問題作討論。

(中時 )