台中市長盧秀燕（左五起）與立法院副院長蔡其昌，5日同時出席台灣勞工大聯盟總工會表揚模範勞工，把握拉攏勞工票機會。（盧金足攝）

台灣勞工大聯盟總工會5日表揚模範勞工，台中市長盧秀燕感謝帶動台中經濟。（盧金足攝）

母親節將至，台中市長盧秀燕現場發送康乃馨，祝福勞工朋友母親節快樂。（盧金足攝）

台灣勞工大聯盟總工會5日在台中裕元花園酒店舉辦五一模範勞工表揚，公開表揚34位模範勞工。（盧金足攝）

台灣勞工大聯盟總工會5日表揚模範勞工，台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌同時出席，盧秀燕在分送康乃馨時掀起超人氣，也因全場氣氛熱烈，意外促成盧蔡同框合照，盧秀燕特別感謝模範勞工在各領域競競業業奮鬥，發揮專業為社會服務，帶動台中經濟發展。

台灣勞工大聯盟總工會今日在台中裕元花園酒店舉辦五一模範勞工表揚，公開表揚34名模範勞工。

盧秀燕表示，台灣勞工大聯盟總工會雖才成立3年，在理事長陳瑞帶領下，已有近50個基層工會及6萬名會員勞工，協助基層工會推展會務及爭取勞工福利，更積極協助推動市政，投入更多志工服務，是市府照顧勞工朋友的好夥伴，強調市府會繼續提供勞工教育、勞工健康檢查等服務等補助支持。

蔡其昌則細數在立法院推動的勞工相關福利政策，與勞工界搏感情。

盧蔡兩人在台上合照，中間還隔著與會來賓，盧秀燕隨後在場中分送康乃馨時，勞工朋友大排長龍，為防疫安全，盧秀燕在頒獎與分送花束時，都以「互碰手肘」示意。

過程中蔡其昌與受表揚勞工合照，見盧秀燕剛好在人群中分送康乃馨，意外促成兩人並排同框合照。

勞工局長張大春說，市府整合中央及地方資源推動「就業金安薪」方案，提供「跨域補助金」、「短期職場適應金」、「上工獎勵金」三項補助照顧勞工。

此外，為減緩疫情對就業市場的影響，勞工局運用缺工就業獎勵措施，協助求職者媒合適當職缺，透過定期追蹤關懷，排除就業障礙，鼓勵勞工穩定就業。

推動台灣勞工大聯盟總工會的陳瑞表示，總工會充滿年輕活力，以服務勞工為首要任務，配合市府推動各項勞工政策，開辦職業訓練提供就業媒合，照顧基層勞工、保障勞工權益並建立勞工青年精英團輔導工會制度、領袖接班人、國際事務推行及永續發展，扮演勞工、基層工會及政府的溝通橋梁，營造更好的勞動環境，攜手市政團隊做勞工最堅強的後盾，共同打造幸福勞動環境。

今日表揚大會，市長盧秀燕、勞工局長張大春、立法院副院長蔡其昌、市議員曾朝榮、陳政顯、勞動部勞發署中彰投分署長林淑媛、衛福部中央健保署專門委員史惠華、台中直轄市總工會理事長花錦忠、大台中職業總工會理事長林蓮助、中國國民黨中央組發會副主任顏文正、北屯區長歐陽明等人到場共襄盛舉，立法委員張廖萬堅、莊競程、何欣純、市議員沈佑蓮、黃馨慧、楊正中、羅廷偉、林祈烽、曾朝榮等服務處代表皆到場致意。

(中時 )