台東迦南護理之家安排住民社區參與，讓長輩們也有社交生活圈。（迦南護理之家提供）

東基醫療財團法人附設迦南護理之家，去年9月起，嘗試安排住民社區參與，讓生活尚可自理的住民前進社區照顧關懷據點交朋友、學才藝。據點「同學」們期待每次的外出，活動力增強，心情更快樂。

新冠肺炎疫情嚴峻期間，限制了長照機構的探視時間，住民與家屬接觸時間大幅減少，迦南護理之家發現外來刺激減少，加速長輩整體退化速度，不斷找尋延緩失能的其他方法。

疫情緩和後，主動連結社區資源，讓長輩自主決定是否要前進社區參加據點上課，接觸據點的社區長輩、老師、工作人員等多元角色刺激，同時藉由社區參與增強腦部活化、促進身體功能。

目前有11位迦南長輩到社區的據點，75歲客家陳阿嬤說，每次都好像外出郊遊一樣，還可以運動、交朋友、學東西，偶爾跟據點裡的客家同學聊天話家常，找回那份熟悉的感覺，上課好快樂。

93歲趙爺爺會發揮廚藝，帶著自己做的水煎包、包子給同學們品嘗，也在據點裡認識同鄉的沈奶奶。趙爺爺說，與親人相隔兩地，可以遇到老鄉，就像見到自己的親人般，格外親切。

迦南護理之家護理長林宗瑩表示，長輩因為習慣機構的生活環境，一開始抗拒改變原有的生活，甚至覺得「出門」好累，隨著認識了社區照顧關懷據點裡的「同學」，跟著一起運動、上音樂課、做各種手工藝品，大家有了感情，上課逐漸變成一件期待的事，有事缺席還會掛念同學。

(中時 )