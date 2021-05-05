精誠資訊（6214）董事會5日通過110年第一季財報，營收、獲利與EPS均創新高，每股稅後盈餘EPS為2.03元。精誠第一季營收為新台幣73.5億元，年增27.65％；第一季稅後淨利為5.03億元，年增7.41倍。

精誠表示，第一季營收、獲利與EPS均創新高，主要貢獻來自於代理加值大型專案，包括因應遠距辦公趨勢，為金融業客戶導入RPA機器人流程自動化等。另外，在爭取政府大型專案上也有所斬獲，像是因應前瞻基礎建設計畫以及國家資安布局的離岸風電資安系統建置，也為營收獲利帶來貢獻。而精誠近年來投資鼎盛資科、宜誠、台灣資服等產生的綜效也是第一季營收獲利成長主要原因。

展望第二季，精誠表示，本業經營穩健成長，整體動能表現樂觀，而精誠也將瞄準各產業商機，發展策略成長計畫，包括針對資安領域，鎖定醫療、綠能、5G等場域提供戰情服務，另透過資安聯盟與海外策略布局，爭取海外商機。

而針對綠能科技、再生能源，精誠也表示，將聚焦提供節能減碳、創能、儲能與系統整合方案，用科技力支持台灣發展綠色生態；針對零售服務業，除將掌握服務自動化商機，也將推出電商服務平台與Martech應用，助攻零售服務業賦能行銷數據，另也將放大微服務、雲服務力，滿足政府與企業不斷增長的數位轉型需求。

(工商 )