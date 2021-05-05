包含攜程、去哪兒等大陸OTA（Online Travel Agent）在5日發佈「2021五一假期出遊統計報告」顯示，今年「五一」假期出遊全面超過2019年、創造多個新高紀錄，尤其「00後」出遊更是今年火爆重要原因。據去哪兒數據顯示，與2019年同期相比， 95至00年出生人群的出遊增長1.85倍，其中「00後」更增長2.5倍，成為出遊增速最快、活力最高的世代。

值得注意的是，武漢、天津、重慶、濟南、青島、長沙等目的地城市的「00後」預訂占比首次超過「70後」，成為第三大出遊人群。

根據《21世紀經濟報導》引述去哪兒指出，今年假期的機票預訂量較2019年增長超過3成，酒店預訂量較2019年增長超過4成，人均花費也達到1713元人民幣。

而攜程資料也顯示，五一黃金周的總訂單量年增約270％，對比2019年同期增幅超過30％。另外在加強版黃金周的帶動下，攜程酒店預訂以及GMV在假期前三天連續突破平台歷史高峰，對比2019年同期，單日訂單量增幅最高達70％。

(旺報 )