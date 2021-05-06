紐西蘭國會今天無異議通過宣告中國新疆發生嚴重侵害維吾爾族人權情事，但避免使用「種族滅絕」一詞。中國大使館仍隨即斥為干預內政。

國會所有政黨討論「行動黨」（ACT Party）的提案，並在提案內容刪除「種族滅絕」（genocide）一詞後，一致表示支持。

行動黨副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）在國會表示，為確定取得總理阿爾登（Jacinda Ardern）領導的執政黨工黨（Labour Party）支持，她必須刪除「種族滅絕」一詞，改為「嚴重侵害人權」。

范維爾登還說：「如果我們認為有種族滅絕，我們就該憑著良心這樣說。」

中國否認新疆地區有任何侵害人權情事，中國駐威靈頓大使館在聲明中對此提案表達「強烈不滿與堅決反對」。

中國表示，此舉是嚴重干預內政，「利用新疆相關問題對中國施壓只是枉然，只會破壞雙方對彼此的信任」。

(中央社)