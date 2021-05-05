立法院衛環委員會日前成立疫苗採購調閱專案小組，今天推選召集人，在民進黨人數優勢下，經表決確定由民進黨立委陳瑩擔任。對此，國民黨團發聲明質疑，國民黨團堅持朝野各一位召集人才能有效監督，卻遭民進黨團否決，難道民進黨政府只想把「貪腐鎖在黑箱裡」，為什麼那麼怕全民檢視？呼籲民進黨不要假成立調閱專案小組，真護航採購黑箱。

國民黨團重申，此次疫苗採購涉及百億公帑，除了價格必須合理，合約是否符合公平原則，更涉及國格尊嚴。疫苗不但影響國人的健康及未來國境開放時程，更攸關國人何時可恢復正常生活，出入境國門不受限制。

國民黨團表示，外界傳言疫苗採購黑幕重重，針對雅各臣公司介入傳言更是不曾間斷，坊間就傳聞疫苗採購價格遠超過國際市場行情，然而衛福部長陳時中部長在通過成立調閱小組提案之初，卻一再暗示疫苗採購屬「機密」性質，想迴避監督掩護貪腐嗎？

國民黨團指出，但根據預算法規定，涉及國家機密者必須編列「機密預算」，衛福部在被主計、審計等專業單位打臉後才承認，「疫苗採購不是機密預算」。

國民黨團強調，他們不會放棄努力，未來會持續強力監督，盡全力打開疫苗採購黑箱，讓採購過程攤在陽光下接受全民檢視。

(中時 )