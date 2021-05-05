民進黨今中常會，據轉述，身兼黨主席蔡英文總統在會中語重心長表示，或許是她擔任主席有失職的地方，但希望這一次給大家重要提醒，「做什麼事前先為黨想想」。

據轉述，蔡英文指出，她要請大家注意一點，黨是大家的共同資產。因此「最重要的一件事，就是不要傷害這個黨，如果這個黨被傷害了，我們也都沒有了，所以如果大家在做什麼事情之前，先為這個黨想一想」。

據轉述，總統在會中感性指出，2018年大敗以後到了2019年總統大選開始以後，民進黨其實是團結的，而且大家也為台灣打了一個2020的選戰，讓民進黨可以繼續執政、立委也過半，代表民進黨支持者對民進黨是有很大的期待，在過去一年，民進黨也是維持了一個團結的態勢，支持者也都高度支持。

蔡英文表示，若只是堅持自己的想法，這黨其實是很脆弱的，民進黨好不容易從2018年的敗選，很辛苦的走回來。雖然外界對於民進黨的執政有時有不一樣的意見，但總體來講，民進黨執政是朝正面的方向，選民也給我們很多的支持。

據轉述，蔡英文嚴肅表示，如果為了內部的事情去傷害民進黨，傷害執政、傷害台灣未來很重要的關鍵的時刻中，民進黨所扮演的角色，她認為大家應該想想彼此的責任，在外部壓力這麼大的情況下，大家團結都來不及了，還要自己傷害自己。

蔡英文也感性表示，她覺得或許她作主席有失職的地方，但是她希望這一次給大家一個很重要的提醒，同時大家都有責任，台灣的未來，這個黨的未來都在彼此身上，希望過去黨內內部爭議的歷史不要再重演。

(中時 )