據路透報導，中國已制定計畫升級太平洋上吉里巴斯的一個偏遠島嶼上的簡易機場和橋樑，以恢復二戰期間曾駐紮軍用飛機的一個基地。該島嶼位於夏威夷西南方約3000公里處。

報導指出，尚未公開的該計畫，涉及在這個名叫坎頓(Kanton)的小島上進行建設。這是一個珊瑚環礁島，處於亞洲和美洲之間的重要戰略位置。

報導稱，吉里巴斯反對黨議員Tessie Lambourne表示，她對這個項目感到關切，並希望知道它是否是中國「一帶一路」倡議的一部分。

(旺報 )