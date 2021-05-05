身為現任北韓領導人的金正恩，不僅統領北韓人民軍超過120萬的現役兵力，手下還有約600萬的後備役官兵和準軍事部隊（paramilitary forces）。但軍事新聞網站「Military.com」4日透露，北韓對外宣稱金正恩曾於軍校攻取學位，其實可能是假的。

一名曾在北韓軍中服役、目前住在美國的脫北者透露，雖然北韓官方宣稱金正恩擁有金日成軍事綜合大學的步兵和砲兵學位，但事實上，他本人未曾在軍中服役，外界也完全找不到他就讀該大學的紀錄或照片；這名脫北者指出，金日成軍事綜合大學是北韓高階軍官仕途的「必經之地」，但放眼北韓菁英軍官階級，竟然完全找不到金正恩的「同學」，讓他所謂的軍校生涯十分可疑。

這名前北韓軍人認為，就算金正恩真的擁有相關學位，他可能也沒有正式到金日成軍事綜合大學上課，而是以「家教」的形式，讓相關教師直接到他的住處教學；由於該大學的全體學生都是軍官，要保守這類秘密也相對簡單。

金日成軍事綜合大學的主要招生對象是北韓人民軍的上尉、少校等中階軍官，目的是讓其有能力勝任高階指揮職位。美國軍事智庫「蘭德」（RAND）資深國防分析師班奈特（Bruce W. Bennett）指出，課程中可能包括大量讓學員們互相對抗與合作的機會，不僅增加各自的學識能力，更讓彼此有機會進一步構築未來的人脈。

儘管如此，美國智庫網站「北緯38度」（38 North）的「北韓領導人觀察」（North Korea Leadership Watch）仍認為，金正恩應是在特別規定下，以非軍職身分入學就讀；前《華盛頓郵報》北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）則在金正恩的傳記中表示，金正恩2006年自該校畢業。

(中時新聞網)