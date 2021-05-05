《侯友宜與鄭文燦拔得頭籌、黃偉哲躍升第三、盧秀燕衝上第四》

全台22個縣市最新市政滿意成績單今(5)日出爐!此次新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌分別獲得「縣市首長滿意度金獎」!據艾普羅最新民調顯示，六大直轄市由新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦拔得頭籌，銀獎得主為臺中市長盧秀燕、臺南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、臺東縣長饒慶鈴、連江縣長劉增應榮獲。

圖為臺南市長黃偉哲。(圖:賴麗如 攝)

從調查中顯示「縣市首長滿意度金獎」16個縣市中由基隆市長林右昌、花蓮縣長徐榛蔚及屏東縣長潘孟安並列金獎。臺中市則榮登為全台最幸福的城市。根據台灣世界新聞傳播協會於今(5)日公佈「22縣市有感施政大調查」已邁入第三屆，為每年進行的全國性大規模民調，調查內容除了縣市首長施政滿意度，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質與幸福感8大面向，今年再增加「觀光旅遊」和「藝術文化」，共有十大施政議題評比，等於全面檢視全台縣市施政及縣市首長執政滿意度，為國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。

圖為屏東縣長潘孟安。(圖:賴麗如 攝)

惟基於對縣市首長的肯定，今日同時頒發金獎給予縣市第一、二名，銀獎給予六都的第三、四名以及十六縣市的第三到七名。就六都縣市首長施政滿意度而言，去年奪冠的新北市長侯友宜本屆再度蟬聯，滿意度高居全國第一!桃園市長鄭文燦居次，雙雙贏得金獎，可謂是全台現今最炙手可熱的政治明星!另外，台南市長黃偉哲與台中市長盧秀燕雙雙獲贏得銀獎，施政滿意度與執政上升幅度奮起直追，蔚為最努力的雙強執政首長。就十六縣市來看，基隆市長林右昌和花蓮縣長徐榛蔚並駕齊驅，施政滿意度並列第一，屏東縣長潘孟安第二，共三人贏得金獎。宜蘭縣長林姿妙施政滿意度今年進步也相當神速，去年排名在十一名，本屆竟一躍至第三名，嘉義縣長翁章梁施政滿意度也從去年第八名躍升為第四名。

圖為花蓮縣長徐榛蔚。(圖:賴麗如 攝)

就「治安滿意度」方面，桃園市奪下六都之冠，六都的治安滿意度第二名則是新北市，雙市拿下「治安金獎」，16個縣市中外島的連江縣和金門縣分居前二名，本島則以臺東縣、嘉義市位居第二。

在「經濟發展滿意度」調查中，六都由桃園市再度奪冠，新北市拿下第二名的佳績，16縣市部分，因新竹縣市有竹科加持，經濟發展量能領先其他縣市，雙雙奪金。

而本屆的臺中市異軍突起，在「交通滿意度」獲得第一，名的殊榮，這可能和中捷完工通車有其關聯，高雄市在交通議題上也獲得超高滿意度，這也是高雄市長陳其邁力推的政策之一。

本屆另一個亮點是，醫療資源冠於全台的臺北市仍獲領不意外，但第二名被臺南市拿下，贏得衛生醫療金獎，看來臺南市不僅好吃、好玩、富有當地文化藝術之稱的古都，如今連與民眾習習相關的醫療都有大幅躍進，其次則是彰化縣也有相當高的滿意度。

本次民調由艾普羅行銷市場研究公司執行，艾普羅副總經理游彩玲指出，這次針對全台22個縣市20歲以上的成人進行訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本，代表性檢定與反覆加權，除了連江縣外，在95%的信心水準下， 個別縣市抽樣的誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。

(中時新聞網)