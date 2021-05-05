橫跨戲劇、音樂的偶像男星張立昂，過去一向形象清新，不料卻被周刊爆料他女伴換不停，還被一名女大生爆出交往期間他疑似劈腿廣告女星，女星今年1月就診發現得了淋病，被嚇傻的女大生進一步對媒體爆料他進行房事時「不喜歡戴套」。張立昂所屬經紀公司群星瑞智5日表示：「立昂跟女大生認識的期間，是單身的狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識對方，但對於現在這樣的情況發展感到遺憾。對方言論之中多有不實之處，公司已與律師研議，不排除嚴正提告。」

張立昂走紅後，感情世界最為人熟知的戀情對象，就是曾合作的邵雨薇，兩人2017年分手後，仍維持檯面上的友好關係，隨著邵雨薇與吳慷仁戀情穩定且愈愛愈高調，之前對外都稱感情狀態單身的張立昂，雖然檯面上沒女友，但曾被拍到和席惟倫看電影、約會，去年底也曾被爆與車模「凱倫」過夜，身邊約會女伴似乎換不停。5日周刊報導他和一短髮低胸辣妹從家裡走出，外界原以為他又有了新戀情，沒想到卻是烏龍一場，經紀公司澄清：「周刊拍到的白衣男是跟他同住的弟弟，不是張立昂。穿黑衣服跟男生朋友吃飯的才是他。」

對於女大生向媒體爆料他劈腿廣告女星，並指張立昂「不愛戴套」、該女疑似被他傳染性病等指控，據悉，張立昂確實曾跟廣告女星交往過，但兩人分手已一段時間，可能因分手過程不太愉快，對方因此故意留話給女大生，才衍生出後續一連串傳聞。經紀公司強調：「立昂很健康，沒有生病！」認為有些不實言論已經太過胡扯，因不想淪為你一言我一語的口水戰，在與律師討論後，不排除對相關人提告。

(中時 )