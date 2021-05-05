民眾購買預售透天厝時，業者為達銷售之目的，常以各層平面配置圖來呈現室內空間規劃，以吸引民眾購買。但多數人不知道的是，建案頂樓的屋突層可不可以規劃為室內住宅空間使用，應依核定的使用用途而定。

嘉定建設股份有限公司及璽悅不動產代銷經紀有限公司銷售新竹市北區「邑鑄」建案，於591房屋交易網站刊載「A2、A7、A8戶平面配置參考圖」，將屋突1層（R1F）以臥室圖示呈現，廣告整體給人印象是屋突1層可規劃為臥室室內空間，但據新竹市政府表示，該建案原核准用途為樓梯間，而且沒有向該府申請變更設計。

經公平會調查發現，該建案頂樓的屋突1層除未向建管機關辦理變更使用用途為住宅，且業者亦表示該建案室內空間的容積率已達法定上限。換句話說，該建案已無法將頂樓的屋突1層樓梯間變更為臥室室內空間。因此「邑鑄」建案廣告表示的內容與事實並不相符，已違反公平交易法第21條第1項規定，並於5月5日第1541次委員會議討論後，分別處分嘉定公司50萬元及璽悅公司30萬元。

最後，公平會提醒，民眾購屋前可先上網至內政部營建署全國建築管理資訊系統入口網(https://cpabm.cpami.gov.tw/twmap.jsp)查詢建案之建築執照及使用執照，並請建商提供施工圖及竣工圖，比對建商所提供廣告圖說是否相符，以保障購買到合法的使用空間。

(工商 )