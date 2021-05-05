公平會5日第1541次委員會議通過，東區家電服務站於網站刊載「東元teco家電維修服務」等語，就足以影響交易決定之服務內容為引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處新臺幣5萬元罰鍰。

消費者有維修家電需求時，往往會根據家電廠牌上網搜尋維修據點，查詢結果往往出現許多家電維修服務站，但這些究竟是不是原廠維修服務站，常讓消費者好困惑。

公平會表示，該事業於網站刊載「東元teco家電維修服務」等語，及網站最末載有「由總公司保證一年免費服務」等，予人印象該網站與東元原廠維修中心或服務站應具有一定關聯，但經調查該事業並未與東元原廠有授權或代理關係。

公平會指出該網站首頁左上方「本網站與品牌授權廠商無關」係於白底以灰色極小字體(約0.15公分見方)刊載，消費者顯難以注意及辨別；復據該網站最末之「服務保證內容」載有「家電產品自購買日起，在正常使用情況下由總公司保證一年免費服務，特別保證內容請參照保證書」等文字，其並無刊載事業全名，且該事業提供之家電維修服務乃屬付費服務，與東元原廠保證提供保固期內免費維修服務無關，這些情形容易使消費者誤以為該網站為東元原廠之直屬或相關服務站，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定。

(工商 )