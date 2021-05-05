在知名運動品牌門市打工的李姓男子，去年趁店家舉辦特賣會3天活動機會， 將密錄器置於員工廁所、更衣室偷拍女同事私密處影片，以便上網賣錢，結果1名調查局男調查官發現李男舉止怪異，經常把手晃到更衣室布簾後，報警逮人，當場發現不少女同事如廁畫面，台北地檢署5日依妨害祕密罪起訴李男。

檢方調查，20多歲李男嗜好上色情網站觀看偷拍片，去年有網友提議他偷拍後，上網交換影片賺錢，李男因他在美國知名運動品牌門市打工，預計去年7月3日到5日要舉辦3天特賣會，他剛好打工到特賣會結束，於是起意偷拍。

去年7月5日，李男打工最後一天，1名男性調查官陪女性友人去選購，但調查官卻發現李男一直站在更衣室布簾外，動作極為詭異，一再伸懶腰，順勢把手伸到布簾內，調查官基於辦案經驗，懷疑內情不單純，提醒友人可能遭偷拍，並陪同報警。員警到場後當場發現李男身上的密錄器，裡面有69段影片，包括調查官友人、還有女店員如廁更衣畫面。

該運動品牌公司得知後，通知所有女員工，若有疑遭偷拍情事，公司會指派律師協助訴訟，據了解，5位女員工在指認偷拍畫面時，憶及特賣會那幾天，李男頻頻詢問「要不要去上廁所？」當時以為是李男好心，現在才知道李男假好心。檢方調查時，李男認罪，聲稱願賠償被害人損失，檢方今依法起訴。

(中時 )