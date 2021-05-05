45歲的黃小姐（化名）為HER2陽性早期乳癌患者，開刀後因輔助藥物的副作用而導致身體狀況不適，擅自停用醫師開立的藥物，回診時也未如實告知醫師。術後第3年發現全身性轉移，更瘦成皮包骨，被先生帶回緊急就醫才願好好配合治療，現持續用藥病情遂轉向穩定。

新光吳火獅紀念醫院乳癌中心鄭翠芬主任指出，黃小姐雖是早期乳癌，但術後未良好配合醫囑持續治療，很容易導致癌細胞在短期內復發甚至轉移，提醒早期乳癌患者不可輕忽術後預防的重要性。彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人教授呼籲，早期乳癌5年存活率已超越8成，且現今治療日新月異，患者可依照不同基因表現訂定個人化治療方針，術後應配合醫囑積極治療預防復發。

●乳癌精準化治療 術前＋術後輔助治療預防復發

鄭翠芬主任說明，乳癌現已邁向精準治療，確診後會先依照基因表現型態區分為5種類型，施以不同的治療組合。其中HER2陽性乳癌患者，因癌細胞容易快速生長分裂，屬於較易復發及轉移的型別，通常建議患者除手術、化療、放療外，額外使用標靶藥物治療。

陳達人教授則指出，藥物的輔助治療又可分為手術前及手術後兩種。針對腫瘤大於2公分且有淋巴結轉移的患者，通常會建議除術後輔助治療外，可選擇術前就使用輔助治療；若經濟許可，亦建議額外搭配新型的「術後強化輔助治療」，進一步降低癌細胞復發的機率。

●新型術後強化輔助治療 預防復發更上一階

陳達人教授補充說明，由於統計顯示HER2陽性乳癌患者即使進行了術前及／或術後的輔助治療，5至10年後仍有3成左右的復發風險，因此建議患者考慮在術後原有的標靶藥物後，接續使用口服標靶藥物1年，研究顯示約可再降低3成乳癌復發風險。

鄭翠芬主任分享，目前院內已有一名32歲的年輕乳癌患者，考量年紀尚輕抗癌之路漫長，希望能更全面性降低癌症復發的風險，現已加入新型的術後強化輔助治療，一天一次用藥便利，反應良好並持續追蹤中。

●術後定期回診≠預防復發 術後仍應積極配合治療才是關鍵

陳達人教授提醒，早期乳癌若只是術後定期回診，不等於預防復發。患者仍應積極配合醫囑，穩定確實用藥，才可有效預防癌細胞轉移。鄭翠芬主任呼籲，患者若有任何生心理或醫療需求，如：生育或疑似藥物副作用的不適症狀等，都應積極與醫療團隊討論，醫師可量身打造最適合的治療組合，切勿擅自停藥或採用偏方治療得不償失！

(中時新聞網)