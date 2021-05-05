媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨在台中市南區，遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚與家人趕抵市立殯儀館認屍，相當哀慟。前國民黨台中立委顏寬恒對此表示，一早看到新聞，令他十分震驚。顏寬恒回憶，過去他擔任立委時，就提案針對酒駕提高罰責，顯然目前罰則還不足以遏止這樣的歪風，他期盼立院同仁要對酒駕行為再次修法，修到讓酒駕從這個社會消聲匿跡為止。

黃暐瀚5日臉書發文表示，「昨天哥哥回家陪媽媽吃飯的時候，她還說，她想看我大兒子將來成家立業，連小兒子、小女兒的婚禮，她都要參加。怎麼現在，變成這樣？」。他也跟媽媽說「不怕了，媽媽，爸爸已經在那邊等你」。

顏寬恒也透過臉書回應，「一早看到新聞，令他十分震驚，他謹此致上最深切的哀悼之意。他表示，過去在任立委時就提案針對酒駕提高罰責，顯然基於犯罪預防的角度，還不足以遏止這樣的歪風，不足就要再修法，修到讓酒駕從這個社會消聲匿跡為止，一個人的犯錯，破壞的不只是一個家庭，還有整個社會對於安全的感受。這樣的悲劇，惟願不要再發生」。

國民黨立委兼黨主席江啟臣則表態，「在母親節的前夕，發生這種噩耗，令人痛心難過。暐瀚兄在聽聞消息後，還能秉持新聞專業，完成廣播工作，敬業精神，讓人敬佩。他表示，自己將再度提案修法，《刑法》第185條之3中，增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁量空間，依個案作出適當的判決。江啟臣遺憾表示，上次的修法，行政院反對，民進黨阻擋，最終沒有通過，這次他將再次提出。

一早看到新聞，寬恒十分震驚。 暐瀚是十分值得尊敬的媒體人，遭逢此橫禍令人不捨；此時我們必須留給他一點私人的空間，謹此致上寬恒最深切的哀悼之意。 寬恒還在任時就提案針對酒駕提高罰責，顯然基於犯罪預防的角度，還不足以遏止這樣的歪風，不足就要再修法，修到讓酒駕從這個社會消聲匿跡為止，一個人的犯錯，破壞的不只是一個家庭，還有整個社會對於安全的感受。這樣的悲劇，惟願不要再發生。 由顏寬恒發佈於 2021年5月5日 星期三

暐瀚兄，常常與我提起他也是台中人，今晨台中發生疑似酒駕肇事的事故，受害人經確認就是暐瀚的母親。 在母親節的前夕，發生這種噩耗，令人痛心難過。 暐瀚兄在聽聞消息後，還能秉持新聞專業，完成廣播工作，敬業精神，讓人敬佩。 大悲無言，還要有多... 由江啟臣發佈於 2021年5月5日 星期三

(中時新聞網)