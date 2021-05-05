台鐵太魯閣號事故造成49死、200餘人傷，台鐵制度腐化問題再度浮上檯面，行政院和交通部已有共識朝公司化方向改革，交通部4日將「國營台鐵股份有限公司設置條例草案」報行政院審查，保障現有員工公務員身分直到退休，也可選擇結清年資或自願退離。台灣鐵路工會則大力反對，批評交通部是假改革，更發出通知要會員「全面備戰」。

根據「國營台灣鐵路公司設置條例草案」說明，台鐵局本質上為公營事業機構，但組織體制沿襲行政官署，在組織、人事、營運、財務、預算、費率訂定等都收到法規束縛，營運自主空間有限，導致運作僵化，難以遵循市場機制。

台鐵員工最關注的身分問題，條例施行前的現職人員均可轉調台鐵公司，不得因公司成立而予以裁員。公司成立6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額的慰問金。草案估計，慰助金約會花14億元。

人事方面，公司董事及監察人當中，有一定的比例必須是具有鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等相關專業背景的專家，其餘董事則由交通部等相關機關代表擔任。另明定總經理人選，必須具有交通運輸或經營管理實務經驗的背景。

交通部與台鐵局今日下午向台鐵工會說明改革方向，但工會不滿改革方向，提前離席抗議。工會也向全體會員發出「全面備戰」通知，請員工依照各分會指示日期與時間預備動員。

工會批評，交通部對台鐵假改革，全然無誠信可言，工會要求先顧鐵路安全，因為安全才是社會的期待。台鐵局副局長馮輝昇僅回應，會繼續與工會溝通。

(中時 )