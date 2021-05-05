《星條旗報》4日報導，美陸戰隊目前正重新調整夏威夷陸戰隊的兵力結構，以更好地嚇阻大陸在西太平洋的發展。陸戰隊宣布，將裁編16輛兩棲突擊車輛(AAV)與所有火砲，而第12陸戰團第1營的650名砲兵中，約500人將調往其他單位；剩餘的150人則成為中程飛彈連的一分子，負責操作海軍打擊飛彈以攻擊海上船艦。調整後的第12陸戰團第1營將解編並改隸屬由內奧赫灣(Kaneohe Bay)的濱海戰鬥團指揮。

報導指出，調整後的濱海戰鬥團將成為夏威夷首個發射陸基飛彈的單位。事實上，早在這波兵力重組織前，軍方就宣布夏威夷陸戰隊基地的所有傳統直升機全數裁編(總數超過36架)，取得代之的是1個中隊、12至15架KC-130加油與貨運機。此外，2個中隊的MV-22仍獲得保留，並肩負長程運輸的關鍵任務。

報導中指出，雖然陸戰對有意以8輪驅動的兩棲戰鬥車輛，取代以戰車履帶驅動的兩棲突擊車輛；但陸戰隊證實，濱海戰鬥團將不會取得任何新品，而原本隸屬戰鬥突擊連、操作AAV的60名陸戰隊隊員，將成為新陸戰隊濱海戰鬥團的工程排。

此外，夏威夷濱海戰鬥團將於2022財年正式啟動，由1,800至2,000名陸戰隊兵力組成，成員部分來自內奧赫灣的第3陸戰團第1營。至於內奧赫灣的第2與第3步兵營將解除，部分成員轉隸屬濱海戰鬥團。未來新編成的濱海戰鬥團包含快速移動單位，可在各島嶼間快速執行跳島作戰，並在敵人飛彈射程內執行敵軍內混亂等任務。

人數約50至80人的陸戰隊小組，快速建立陣地、發射飛彈然後迅速撤離，以免被標定。同樣地，第12陸戰團第1營也將解編，其中一個連將轉移至新成立的濱海戰鬥團的海軍打擊飛彈單位。

陸戰隊戰鬥發展司令部指揮官史密斯強調，濱海戰鬥團的成員還要能快速部署至KC-130、由珍珠港出發的軍艦或MV-22上，MV-22能直奔菲律賓、澳洲與日本。

根據《2030部隊設計》，陸戰隊正透過激烈的方式進行改組，好和中國大陸展開大國競爭；近年來，中國大陸在先進長程飛彈投注大量資源，而美國則深陷伊拉克、阿富汗等地的游擊戰。

《2030部隊設計》也要求，夏威夷擁有輕型兩棲戰艦，以搭載至少75名陸戰隊士兵並停泊於海灘上。陸戰隊期盼，海軍能操作至少承載35人的小型船艦。

陸戰隊司令柏格（David Berger）日前為文表示，如果美國持續以現在海軍與陸戰隊的兵力結構、方法與能力，和中國大陸進行戰爭，這場戰爭將非常艱困且效果不佳。

史密斯近日表示，「中國人有能力，我們須趕上跑最快的人。為了與足以和美國匹敵的對手保持競爭能力，陸戰隊需要調整；否則，將無法確保印度太平洋地區的自由開放」。

因此，陸戰隊將大力發展無人系統，約60%的航空單位將成為無人載具。與此同時，裁減1.2萬名陸戰隊員，裁撤所有戰車、減少火砲、戰機與步兵單位，所節省的120億美元將投注於其他項目包括火箭砲連數量由7個增至21個。

(中時新聞網)